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Пронедра

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Кофе способно сжигать жир и повышать у мужчин тестостерон

Кофе способно сжигать жир и повышать у мужчин тестостерон

Учёные из Университета Оулу выяснили, что любители кофе чаще имеют меньше жира и больше мышечной массы, а у мужчин — повышенный тестостерон.

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