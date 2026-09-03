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"Ничего критичного здесь нет": Путин оценил состояние бюджета России

"Ничего критичного здесь нет": Путин оценил состояние бюджета России

Наличие дефицита не означает критического положения дел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с федеральным бюджетом во время Восточного экономического форума.

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