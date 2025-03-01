Аналитики Beincrypto рассказали, чего ожидать от Ethereum в марте 2025 года

Ethereum (ETH) большую часть февраля торговался в узком диапазоне, стараясь набрать обороты. Однако общерыночный спад на этой неделе, вызванный торговой политикой Дональда Трампа, подтолкнул ETH к многомесячным минимумам.
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