Так звучит “Смута”: Авторы российской экшен-RPG опубликовали музыку из игры и показали новый постерПубликация была сделана в честь достижения отметки в 28 тысяч подписчиков в официальном сообществе в социальной сети “ВКонтакте”.
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