Праздники и приметы 3 марта: православные чтят Архипа и Филимона

3 марта православная церковь вспоминает святых мучеников Архипа и Филимона. В этот день принято молиться о благополучии семьи и богатом урожае3 марта православная церковь вспоминает святых мучеников Архипа и Филимона.
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