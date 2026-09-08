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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о 6 победах «Порту» со старта сезона: «Очень хорошая, агрессивная команда с ярко выраженным стилем, но «Сити» постарается победить»

Тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска высказался в преддверии гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Порту».

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