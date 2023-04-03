WP: найдены новые доказательства, что Трамп мог препятствовать расследованию

Следователи министерства юстиции США и ФБР нашли новые доказательства того, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп возможно мог препятствовать расследованию дела о секретных документах, которые были обнаружены в резиденции Мар-а-Лаго.
Следователи министерства юстиции США и ФБР нашли новые доказательства того, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп возможно мог препятствовать расследованию дела о секретных документах, которые были обнаружены в резиденции Мар-а-Лаго.
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