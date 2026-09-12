Театр абсурда
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Театр абсурда

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«К благотворительности появились вопросики»: Шахназаров раскрыл настоящую причину отъезда Хаматовой из России

«К благотворительности появились вопросики»: Шахназаров раскрыл настоящую причину отъезда Хаматовой из России

Чулпан Хаматова покинула РФ не в знак протеста, а из-за «вопросиков» к благотворительному фонду. Он позволял актрисе жить в роскоши, утверждает публицист Михаил Шахназаров.

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