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Ландо Норрис: «Поборюсь с Ферстаппеном где-то 2 круга, потом он уедет»

Гонщик «Макларена» начнет Гран-при Нидерландов вторым, лидер чемпионата из «Ред Булл» – первым. «Я поборюсь с ним где-то два круга, потом он уедет.

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