smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Да ну так думаю что ты Вершинин трепло там много достойных людей«Позор для России...
  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...

Экс-президента Киргизии заочно приговорили еще к 10 годам заключения

Экс-президента Киргизии заочно приговорили еще к 10 годам заключения

К 10 годам лишения свободы заочно приговорен бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, по делу о коррупции в связи с месторождением Кумтор, 11 июня сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх