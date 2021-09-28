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Глава Калмыкии Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Калмыкии Хасиков отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Глава Калмыкии Бату Хасиков, входивший в список региональной группы кандидатов партии «Единая Россия», отказался от мандата депутата Государственной Думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы.

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