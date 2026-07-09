В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11-х классов готовят в России, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии