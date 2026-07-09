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В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11-х классов готовят в России, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

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