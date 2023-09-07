Черновик "Богемской рапсодии" группы Queen продан на аукционе Sotheby's

Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона.