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Черновик "Богемской рапсодии" группы Queen продан на аукционе Sotheby's

Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона.

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