Реестр авиадебоширов может появиться уже в этом году

Только в прошлом году с рейсов сняли больше двух тысяч авиахулиганов. Чаще всего они курят, пьют и не пристегиваются, пояснили в Ассоциации туроператоров со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии