11 ВСУшников дождались пощады от наших бойцов: случай на передовой перевернул «мировоззрение» противника

Противник, увидев, что российские военные не стали расстреливать их товарищей, запросил пощады. Среди пленных оказались представители различных бригад ВСУ, включая 33-ю и 86-ю, сообщает тг-канал Осташко! Важное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии