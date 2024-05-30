Экс-тренер сборной РФ Алекно: самое сложное - отцепить игрока от состава

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно рассказал, что самым сложным в его работе с национальной сборной были моменты, когда он объявлял игроку, что он не едет на турнир, передает сайт Всероссийской федерации волейбола.
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