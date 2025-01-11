Подборка компьютерных игр про реальные игрушки

Начну с интересного наблюдения: в мире компьютерных игр существует, внезапно, немало проектов, посвященных вполне реальным, физическим игрушкам! А это привычные нам машинки, фигурки солдатиков, конструкторы, куклы - ну и так далее.
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