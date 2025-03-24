Почему в горах Сьерра-Невада выпадает розовый снег

Горные массивы нередко удивляют туристов и ученых необычными природными явлениями. Одним из таких феноменов является так называемый «розовый снег», который можно наблюдать в Сьерра-Неваде и некоторых других горных районах мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии