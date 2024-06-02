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Власти Японии готовы стать поручителем по кредитам для Rapidus, строящей в Япон...

Власти Японии готовы стать поручителем по кредитам для Rapidus, строящей в Япон...

Власти Японии готовы стать поручителем по кредитам для Rapidus, строящей в Японии предприятие по выпуску 2-нм чиповНа примере американского «Закона о чипах» можно видеть, что государственная поддержка национальной полупроводниковой отрасли не сводится к предоставлению одних только безвозвратных субсидий, одновременно соискателям предлагаются и льготные кредиты.

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