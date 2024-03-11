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Володин назвал ситуацию вокруг Ассанжа примером подлости и лжи со стороны США

Володин назвал ситуацию вокруг Ассанжа примером подлости и лжи со стороны США

При условии депортации основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, страны, которые поддержат это решение, перестанут существовать как правовые государства, предупредил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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