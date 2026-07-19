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Наш потерянный мир

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Машаров: у работающих пенсионеров будет перерасчет пенсии за прошлый год

Машаров: у работающих пенсионеров будет перерасчет пенсии за прошлый год

Перерасчет страховых пенсий по старости у работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

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