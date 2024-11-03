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Дубинский: США избавятся от Зеленского, потребовав провести выборы

Дубинский: США избавятся от Зеленского, потребовав провести выборы

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, США будут настаивать на проведении выборов на Украине, чтобы избавиться от уже ненужных политических фигур, передает РИА Новости.

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