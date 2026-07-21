Аргентина: 20 июля полицейский был застрелен во время попытки ограбления, совершенной двумя нападавшими в районе Лома-Эрмоса города Трес-де-Фебреро-Партидо, провинция Буэнос-Айрес, примерно в 19:54 по местному времени (22:54 по Гринвичу).
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