Аргентина: 20 июля полицейский был застрелен во время попытки ограбления, совершенной двумя нападавшими в районе Лома-Эрмоса города Трес-де-Фебреро-Партидо, провинция Буэнос-Айрес, примерно в 19:54 по местному времени (22:54 по Гринвичу).