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США не приняли решение о передаче Украине ракет — Кирби

США не приняли решение о передаче Украине ракет — Кирби

Переговоры о поставках дальнобойного вооружения для ВСУ продолжаются.Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина и США не договорились о поставках ракетного вооружения для ВСУ.

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