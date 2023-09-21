США не приняли решение о передаче Украине ракет — Кирби

Переговоры о поставках дальнобойного вооружения для ВСУ продолжаются.Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина и США не договорились о поставках ракетного вооружения для ВСУ.