БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миграционная политика Батьки Лукашенко как пример для России

Миграционная политика Батьки Лукашенко как пример для России

ТГ- канал "Историк Дюков": Миграционная политика здорового человека  Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий - резидентов Минского городского технопарка заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

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Комментарии
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tsan tsan
Да кто  в Белоруссию поедет ? Что там искать ?
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