Байден напоследок помиловал врагов Трампа

ВАШИНГТОН(ИА Реалист). 46-й президент США Джо Байден в последние часы своего пребывания на посту подписал указы о досрочном помиловании Энтони Фаучи, отставного генерала Марка Милли и членов комитета Палаты представителей, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.