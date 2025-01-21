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  • Eduard
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  • Leon Dan
    Да ну???? :-) Вот насмешилПартии в России н...

Байден напоследок помиловал врагов Трампа

Байден напоследок помиловал врагов Трампа

ВАШИНГТОН(ИА Реалист). 46-й президент США Джо Байден в последние часы своего пребывания на посту подписал указы о досрочном помиловании Энтони Фаучи, отставного генерала Марка Милли и членов комитета Палаты представителей, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

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