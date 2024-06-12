В рубрику #НАКИПЕЛО Житель Новоаннинского призвал отдыхающих горожан к совести: не позорьте своих родителей, не демонстрируйте свою невоспитанность: "Не стоит сорить уважаемые гости десантного братства.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Житель Новоаннинского призвал отдыхающих горожан к совести: не позорьте своих родителей, не демонстрируйте свою невоспитанность: "Не стоит сорить уважаемые гости десантного братства.