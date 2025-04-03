У директора МУП "КТТУ" появился собственный телеграм-канал. Понятное дело, под грядущие выборы в горДуму.
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У директора МУП "КТТУ" появился собственный телеграм-канал. Понятное дело, под грядущие выборы в горДуму.
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