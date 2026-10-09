Ипотечный рынок США становится очередной жертвой войны в Иране

Ставки по ипотеке в Америке подскочили до самых высоких значений за три года. И они вплотную приблизились к пиковым показателям всех последних двух десятилетий Источник фото: The Hill До половины американцев нынче признаются, что не справляются с обслуживанием ипотечных кредитов на фоне роста ставок до 7,5%.
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