Петухи и курятник

А кто отправил то? И почему? Бред какой то. Чем дальше, тем больше фактов, что вся эта война, какой то срежиссированный договорняк. За что наши парней кладут?

людмила коптякова

Их обменяли на Медведчука и как героев отправили в Турцию. Если не ошибаюсь , то Украина им даже крутые часы именные в награду дала. Правда Эрдоган обещал , что не выпустит их с Турции. Но ему то верить нельзя, мы же в этом уже не раз убеждались.