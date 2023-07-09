Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.Дайте угадаю: военкурятник порвался, утираясь красными линиями, рассказывая, как их оплевали (а что с ними ещё можно делать, с дегенератами?) и какой это позор.
Петухи и курятник
Комментарии
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Наталья Волкова
Отдохнуть отправили
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9 час.
Константин Беляев
А кто отправил то? И почему? Бред какой то. Чем дальше, тем больше фактов, что вся эта война, какой то срежиссированный договорняк. За что наши парней кладут?
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9 час.
людмила коптякова
Их обменяли на Медведчука и как героев отправили в Турцию. Если не ошибаюсь , то Украина им даже крутые часы именные в награду дала. Правда Эрдоган обещал , что не выпустит их с Турции. Но ему то верить нельзя, мы же в этом уже не раз убеждались.
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7 час.
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