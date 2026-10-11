Трамп привычно несёт бред о «согласованном перемирии». В Москве и Киеве не в курсе

Президент США объявил, что железно договорился об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Об этом он написал на своей странице в Truth Social, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молдавский русофо...
- Молдавский русофо...
- Переговоры в Абу-...
Мало того, что озвучил очередной бред о "согласованном перемирии", так еще и заявил, что РОССИЯ будет поставлять в Штаты дешевое дизтопливо и еще снимет замороженные финансовые санкции. Однако никакой информации от нашей власти нет, к тому же С.В. Лавров заявлял, что РОССИЯ будет продолжать военные действия по территориям 404 и никакого перемирия не будет...Только полная капитуляция и заключение полноценного мира на наших условиях....