Турэксперт Абакумова: при выборе отеля нужно учитывать сценарий отдыха

При выборе отеля важно учитывать сценарий отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.
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