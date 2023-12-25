Возвращение героя

Когда давным давно, еще в советские времена, смотрел первый раз «Россию молодую», то было очень жаль, когда Афанасий Петрович Крыков рубился со шведами на их корабле, чтобы пробиться и освободить захваченных русских и тем самым только помогал «засланным казачкам» обмануть врагов.