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Закон и Порядок

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Возвращение героя

Возвращение героя

Когда давным давно, еще в советские времена, смотрел первый раз «Россию молодую», то было очень жаль, когда Афанасий Петрович Крыков рубился со шведами на их корабле, чтобы пробиться и освободить захваченных русских и тем самым только помогал «засланным казачкам» обмануть врагов.

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