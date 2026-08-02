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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» подписал Алайбеговича за 30+2+5 млн евро. Контракт с 18-летним форвардом – до 2031 года

«Ювентус» заплатит за Керима Алайбеговича 38 миллионов евро с учетом бонусов. Сегодня туринцы объявили о переходе 18-летнего форварда сборной Боснии и Герцеговины из « Байера ».

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