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Карьерный эксперт Семеренко: перед собеседованием нужна особая подготовка

Карьерный эксперт Семеренко: перед собеседованием нужна особая подготовка

Результат собеседования при трудоустройстве в первую очередь зависит от подготовки кандидата. Она включает в себя несколько этапов, первый из которых – изучение полной информации о компании-нанимателе, рассказала RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко.

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