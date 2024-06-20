Карьерный эксперт Семеренко: перед собеседованием нужна особая подготовка

Результат собеседования при трудоустройстве в первую очередь зависит от подготовки кандидата. Она включает в себя несколько этапов, первый из которых – изучение полной информации о компании-нанимателе, рассказала RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко.