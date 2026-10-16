Речь о премии в России, которую ранее получали президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие выдающиеся люди.
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Поздравляем Надежду !!!
Прекрасная премия и есть за что - ее ансамбль " Русская песня" по- настояшему русский и непревзойденный по мастерству!!!