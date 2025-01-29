NYP: суд в США приговорил экс-сенатора Менендеса к 11 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора конгресса США от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, сообщает газета New York Post.
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