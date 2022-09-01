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Пушков: Финляндия теряет 300 млн евро в год из-за поддержки Украины

Пушков: Финляндия теряет 300 млн евро в год из-за поддержки Украины

Известия/Алексей Майшев Финляндия теряет 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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