Пушков: Финляндия теряет 300 млн евро в год из-за поддержки Украины

Известия/Алексей Майшев Финляндия теряет 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.