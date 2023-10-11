Вариант один: "Путин во всем виноват и бегство", - премьер-министр Канады Джастин Трюдо неудачно выступил перед соотечественниками

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Politiki.net Политики "цветущего сада" давно выработали универсальную формулу ухода от неудобных вопросов своих сограждан - переложи всю вину на русских и будет тебе счастье.

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Комментарии
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Олег Орлов
Это нам втирали про свободу слова, .... Что-то слово стало не свободным... А ведь Горбачеву именно это вешали на уши... Плюрализм, свобода слова... Чьего слова свобода???
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14 час.

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