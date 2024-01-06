Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным

ВАШИНГТОН, 6 января, ФедералПресс. Президент США Джо Байден раскритиковал своего оппонента на будущих выборах, экс-главу США Дональда Трампа за то, что тот восхищается российским президентом Владимиром Путиным.
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