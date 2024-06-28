Политолог Васильев: США используют коррупцию на Украине для отставки Зеленского

Расследование коррупции на Украине сделают поводом для отставки президента Владимира Зеленского. Белый дом решил избавиться от него, заявил РИА «Новости» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
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