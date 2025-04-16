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«Пора домой»: Симоньян предсказала конец СВО и покаяние врагов у ног «матушки России»

«Пора домой»: Симоньян предсказала конец СВО и покаяние врагов у ног «матушки России»

БлокнотРУ Специальная военная операция на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Освобождена только небольшая часть русских земель. Чистить до конца. Эту гниль пожалели после ВОВ. Содержали. А зачем, чтобы все повторилось?
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Какое покаяние? Полная капитуляция и уничтожение нацеров.
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1 д.
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