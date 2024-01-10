В ТюмГУ рассказали о советских ходоках

В 1965 году инициативная группа советских граждан, немцев по национальности, дважды собиралась в Москве с намерением добиться личного приема у высших партийных и советских должностных лиц для обсуждения вопроса о восстановлении национальной автономии для советских немцев.
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