Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +22°, ясно• Севастополь: +16°, солнечно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +16°, ясно• Евпатория: +19°, ясно• Саки: +20°, ясно• Бахчисарай: +20°, ясно• Джанкой: +18°, ясно• Судак: +15°, ясно• Феодосия: +14°, ясно• Керчь: +16°, я.
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