Здоровье в вашей тарелке.

Руководитель творческого объединения “Серебряные Ласточки” Людмила Николаевна Волкова постоянно обращает внимание на то, что мы счастливые уже только потому, что живём в Андреевке!Мы дышим чистейшим воздухом, наслаждаемся красивой природой, и можем вырастить для себя, своих детей и внуков вкусные и полезные продукты питания.