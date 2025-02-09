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Здоровье в вашей тарелке.

Здоровье в вашей тарелке.

Руководитель творческого объединения “Серебряные Ласточки” Людмила Николаевна Волкова постоянно обращает внимание на то, что мы счастливые уже только потому, что живём в Андреевке!Мы дышим чистейшим воздухом, наслаждаемся красивой природой, и можем вырастить для себя, своих детей и внуков вкусные и полезные продукты питания.

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