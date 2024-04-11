Отчет: ХАМАС не имеет 40 живых заложников для соглашения о прекращении огня

По сообщениям CNN, ХАМАС заявил переговорщикам во время переговоров о прекращении огня в Египте, что у него нет 40 живых заложников, которые соответствовали бы критериям Израиля по обмену на палестинских пленных.
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