Шубы, цепи, Balenciaga и концептуальный стритвир: Олег Меньшиков показал свои модные образы

64-летний Олег Меньшиков показал свои повседневные образы. Художественный руководитель и директор Московского драматического театра, народный артист России и режиссёр активно следит за модой, а недавно создал постоянную рубрику в соцсетях, где публикует свои луки в вещах модных брендов.