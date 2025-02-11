Шубы, цепи, Balenciaga и концептуальный стритвир: Олег Меньшиков показал свои модные образы

64-летний Олег Меньшиков показал свои повседневные образы. Художественный руководитель и директор Московского драматического театра, народный артист России и режиссёр активно следит за модой, а недавно создал постоянную рубрику в соцсетях, где публикует свои луки в вещах модных брендов.
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