Гурулев назвал три причины необходимости повышения тарифов ЖКХ на 15%

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев назвал три причины для повышения тарифов ЖКХ в регионе.В своем Telegram-канале он объяснил, что в последние пять лет тарифы для населения на тепло и воду не менялись.
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