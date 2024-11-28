Надежда Плотникова: «Мы должны оставаться оплотом серьезного контента»

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. На VI Всероссийском форуме «Дигория» в рамках профильного направления «Медиа и коммуникации» прошла панельная дискуссия на тему «Традиционные и новые медиа: специфика работы с молодежной аудиторией».