Надежда Плотникова: «Мы должны оставаться оплотом серьезного контента»

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. На VI Всероссийском форуме «Дигория» в рамках профильного направления «Медиа и коммуникации» прошла панельная дискуссия на тему «Традиционные и новые медиа: специфика работы с молодежной аудиторией».
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