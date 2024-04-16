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NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану

NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег руководителя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану и дал понять, что американская сторона не будет принимать участие в наступательных действиях против Исламской Республики.

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